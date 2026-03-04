HABER

CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar'

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından 5 gün geçti. Savaş ekonomik olarak tüm dünyayı tedirgin etmeye başladı. CIA'in ise İran planı ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan habere göre İranlı muhalif Kürtler desteklenecek. Belirli bir alanı ele geçirmelerine izin verilecek ve o bölge İsrail için 'tampon bölge' olacak.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

CNN: AKTİF GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

ABD VE İSRAİL DESTEĞİ

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

TOPRAK ELE GEÇİRİP...

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

"HALKIN İKTİDARI ELE GEÇİRMESİ ZOR"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

