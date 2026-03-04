HABER

İran-İsrail savaşında bir ilk! En son 1985'te yaşanmıştı: 'Rus' detayı

Dünyanın endişeyle takip ettiği İran, İsrail-ABD savaşında bir ilk yaşandı. İsrail, Tahran'da bir savaş uçağını düşürdü. Düşürülen Rus yapımı savaş uçağı bir F-35 tarafından düşürülen ilk insanlı uçak olarak kayıtlara geçti. Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri en son 1985 yılında insanlı bir savaş uçağını düşürmüştü.

İran-İsrail savaşında bir ilk! En son 1985'te yaşanmıştı: 'Rus' detayı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I savaş uçağının, Tahran semaları üzerinde Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'u düşürdüğünü bildirdi.

İran-İsrail savaşında bir ilk! En son 1985 te yaşanmıştı: Rus detayı 1

ALTYAPILAR VURULUYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'ın başkenti Tahran'a yönelik onuncu saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. IDF açıklamasında, "Hava Kuvvetleri şu anda Tahran'daki İran terör rejiminin altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı" ifadeleri kullanıldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANIYOR

İsrail ordusu, "Tahran'da İran rejimine bağlı Besic ve iç güvenlik komuta merkezlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarla, rejimin ülke genelindeki kontrolünü sürdürmek için kullandığı komuta merkezleri hedef alındı" açıklamasını yaptı.

İran-İsrail savaşında bir ilk! En son 1985 te yaşanmıştı: Rus detayı 2

İran devlet medyası, Tahran'ın doğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

F-35 İLK KEZ İNSANLI BİR UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

IDF'ten Tahran saldırılarına ilişkin yapılan ayrı açıklamada ise Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'un düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I savaş uçağı Adir, kısa süre önce Tahran semaları üzerinde bir İran savaş uçağını (YAK-130) düşürdü" denildi.

IDF, "Bu, F-35 tarafından gerçekleştirilen, dünyada insanlı bir savaş uçağının ilk kez düşürülmesidir" açıklamasını yaptı.

İran-İsrail savaşında bir ilk! En son 1985 te yaşanmıştı: Rus detayı 3

EN SON 1985'DE DÜŞÜRMÜŞLERDİ

İsrail Hava Kuvvetleri jetleri, insanlı bir savaş uçağını en son 24 Kasım 1985'te Lübnan'da düşürmüştü. Olayda, bir İsrail Hava Kuvvetleri F-15'i iki Suriye MiG-23 savaş uçağını düşürmüştü. Kayıtlara göre Tahran'da yaşanan olay, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez insanlı bir savaş uçağını düşürdüğü anlamına geliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

