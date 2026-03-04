HABER

X'te savaş paylaşımı yapanlar dikkat! Buna dikkat etmezseniz para kazanamayacaksınız

X, yapay zeka tarafından üretildiğini belirtmeden silahlı çatışma temalı yapay zeka içerikleri paylaşan içerik üreticilerine karşı harekete geçti. Buna göre platform, bunu yapanları gelir programından uzaklaştıracak.

Enes Çırtlık

Sosyal medya dünyasında sahte içeriklerle ve bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. TechCrunch'ta yer alan habere göre; X (eski adıyla Twitter), silahlı çatışma temalı, yapay zeka tarafından üretilmiş ve içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtmeden paylaşım yapan içerik üreticilerini "İçerik Üreticisi Gelir Paylaşım Programı"ndan uzaklaştıracağını duyurdu.

90 GÜNLÜK CEZA

Buna göre, kuralları ihlal ederek yapay zeka teknolojisini bu şekilde başkalarını yanıltmak için kullanan içerik üreticileri, şirketin içerik üretici gelir paylaşım programından 90 gün süreyle uzaklaştırılacak. Uzaklaştırma süresi sona erdikten sonra yanıltıcı yapay zeka içeriği paylaşmaya devam ederlerse, programdan kalıcı olarak uzaklaştırılacaklar.

X Ürün Başkanı Nikita Bier, "Savaş zamanlarında, insanların sahadaki gerçek bilgilere erişebilmesi çok önemlidir. Günümüzün yapay zeka teknolojileriyle, insanları yanıltabilecek içerik oluşturmak çok kolaydır. Şu andan itibaren, yapay zeka tarafından oluşturulmuş silahlı çatışma videoları paylaşan ve bunun yapay zeka ile yapıldığını belirtmeden paylaşım yapan kullanıcılar, 90 gün süreyle içerik üretici gelir paylaşım programından uzaklaştırılacak" dedi.

X, yanıltıcı gönderileri, üretken yapay zeka içeriğini tespit etmek için kullanılan araçların yanı sıra, kitle kaynaklı doğrulama sistemi olan Topluluk Notları aracılığıyla da belirleyeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya savaş X Platformu
