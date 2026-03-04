HABER

Antalya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşları 9 ile 10 arasında değişen 3 çocuk ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 4044. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salı Pazarı istikametinden Mimar Sinan Caddesi yönüne seyir halinde olan Doğukan Ş. idaresindeki motosiklet, 4042. Sokak kesişimine geldiği sırada karşı yönden gelen Fatih K.’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Doğukan Ş. ile elektrikli bisiklet sürücüsü Fatih K. ve bisiklette yolcu olarak bulunan H.İ.K. ile E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

