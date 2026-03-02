Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Pratik ve etkili tıraş deneyimi: Philips OneBlade'in fiyatı Bahar Fırsatları'na özel düştü
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pratik ve etkili tıraş deneyimi: Philips OneBlade'in fiyatı Bahar Fırsatları'na özel düştü

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jiletle tıraşa son verecek, hayalini kurduğunuz pürüzsüz görünüme ulaşmanızı sağlayacak, cilt dostu özellikleriyle öne çıkan Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, kategorisinin en çok satan ürünü. Üstelik Bahar Fırsatları kapsamında indirimde. Kullanıcılarından tam not alan cihazı sizin için inceledik. İşte detaylar...

Tıraş, bir erkek için dış görünümünün önemli bir parçası. Görünümümüzü etkileyen ve tarzımızı yansıtan birçok farklı tıraş stili olsa da istediğimiz görünüme ulaşmak için doğru aleti kullanmak son derece önemli. Cildinizi tahriş etmeyecek, hassas ve zor bölgelerde bile kolayca tıraş yapmanızı sağlayacak tıraş makinesi arıyorsanız Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Pratik ve etkili tıraş deneyimi: Philips OneBlade in fiyatı Bahar Fırsatları na özel düştü 1

Hem tıraş makinesi hem tıraş bıçağı olarak kullanılabilen Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, yüz tüylerini kırpma, tıraş etme ve şekillendirme işlemleri için kullanılır. Benzersiz tasarımı sayesinde hassas ve zor ulaşılabilen bölgelerde bile kolayca tıraş yapmanızı sağlar. Yüz hatlarını takip eden, hareketli başlık sayesinde pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunar. İstenilen tıraş stiline uygun olarak tıraş kenarı boyutunu ayarlayabilme özelliği sunar. Tıraş isteğine bağlı olarak tıraş kenarı 0.4 mm ila 10 mm arasında ayarlanabilir. Cilde yakın kesim yaparken cildi tahriş etmez. Tıraş bıçağının yüksek hızda titreşimi ve koruyucu kapak yapısı, cildin rahat ve hassas bir şekilde tıraş olmasını sağlar. Şarj edilebilir pil ile çalışan OneBlade, tek bir şarjla uzun süreli kullanım imkanı sunar. Su altında kullanıma uygun olduğu için tıraş sonrası temizlik çok kolaydır. Dayanıklı bıçakları, 4 ay boyunca keskin kalır. Bıçakları değiştirmek de oldukça kolay ve hızlıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Philips'in önceki modelini yaklaşık 7 yıldır kullanıyordum. Tabii ki bu ürünü almamda yeni bir model olarak karar verdim. Vücut tıraşını süper yapıyor. Tıraş jileti kutu içinde ayrı geliyor. 2 adet jiletle birlikte gelmesi mutlu etti. Yaklaşık 6 ay içinde yeni jilet kafalar alarak devam edeceğim. Kesinlikle süper bir makine. A kalite, tavsiye ederim. Sevgiler."
  • "Bilseydim böyle olduğunu daha önce satın alırdım. Mükemmel."
  • "Ürünü test ettim. Sıfıra yakın yüz tıraşı ve vücut kiti ile tahriş olmadan tıraş olabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Bahar Fırsatları'nda öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik!

Bahar Fırsatları'nda öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik!

 CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

 Stanley termos indirimleri başladı, kaçırmayın!

Stanley termos indirimleri başladı, kaçırmayın!

 Columbia'da kış sonuna özel indirimler başladı!

Columbia'da kış sonuna özel indirimler başladı!

 Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

 Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
philips philips tıraş makinesi
İş birliği İçerikleri
Bahar Fırsatları'nda öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik!

Bahar Fırsatları'nda öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik!

Stanley termos indirimleri başladı, kaçırmayın!

Stanley termos indirimleri başladı, kaçırmayın!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel indirimler başladı!

Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel indirimler başladı!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda indirim var

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

Kış kombinlerinin vazgeçilmezi: Adidas Terrex polar indirimde

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

Stilinizi tamamlayacak zamansız kıyafet ve aksesuarlar burada!

Stilinizi tamamlayacak zamansız kıyafet ve aksesuarlar burada!

Stoklar tükenmeden sizin olsun: Salomon ayakkabıda fırsat var

Stoklar tükenmeden sizin olsun: Salomon ayakkabıda fırsat var

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Bahar Fırsatları'nda öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik!

Bahar Fırsatları'nda öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik!

Stanley termos indirimleri başladı, kaçırmayın!

Stanley termos indirimleri başladı, kaçırmayın!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel indirimler başladı!

Columbia'da Bahar Fırsatları'na özel indirimler başladı!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Columbia, Adidas... Spor markalarında %25'e varan fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Adana! Sahte komiser emekli kadını tuzağa çekti

Yer: Adana! Sahte komiser emekli kadını tuzağa çekti

Antakya’da iş yeri alevlere teslim oldu

Antakya’da iş yeri alevlere teslim oldu

Aydın’da av sezonu sona erdi

Aydın’da av sezonu sona erdi

Aydın’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Kıraathaneye kumar baskını! 7 kişiye ceza kesildi

Kıraathaneye kumar baskını! 7 kişiye ceza kesildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.