Konfor ve stil bir arada: PAEN'de 3 al 2 öde kampanyası başladı!

1. PAEN Premium Unisex Sweatshirt

Her mevsim gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak PAEN Premium Unisex Sweatshirt, yumuşacık dokusu ve rahat kalıbıyla gün boyu konfor sunarken stilinizi de zahmetsizce tamamlıyor. %65 pamuk ve %35 polyester karışımıyla üretilen bu seri, çevreye ve ekolojik dengeye duyarlı Oeko-Tex®️ 100 standart kumaş sertifikasına sahip olmasıyla da fark yaratıyor. Hafif salaş yapısı sayesinde kendi standart bedeninizi seçerek ideal görünümü yakalayabileceğiniz bu sweatshirt, spor şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren tasarımıyla deneyen herkesin favorisi!

Kullanıcılar ne diyor?

“Nerdeyse tüm dolabım artık kesinlikle öneririm.”

“Aldığım ürünlerin kalitesinden çok memnunum, kargoya hemen verilmesi, bilgilendirme hızı çok iyi. Teşekkür ederim.”

2. PAEN Basic Short

Günün her anında rahatlığı ön planda tutanlar için PAEN Basic Short, %100 pamuklu ve şardonsuz yapısıyla terletmeyen klasik bir silüet sunuyor. Beli lastikli ve büzgü bağcıklı yapısı sayesinde vücudunuza tam uyarken yan cepleri ve arka cebiyle günlük eşyalarınızı taşımanız için fonksiyonel bir alan yaratan şort, hafif sweatshirt kumaşı ve standart kalıbıyla sıcak günlerin en rahat parçası!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yıkamayla günlük giyimle hiçbir bozulma olmadı öneririm.”

“Ürünler beklediğimden iyi oldu. Kumaş kaliteli bedenler yerinde. tarz on numara.”

3. PAEN Classic Bel Çantası

Hafif ve dayanıklı malzemeleriyle uzun ömürlü bir kullanım vadeden PAEN Classic Bel Çantası, 3 litrelik geniş iç hacmi, suya dayanıklı kumaşı ve waterproof fermuar detaylarıyla telefon, cüzdan ve anahtar gibi kişisel eşyalarınızı her türlü hava koşulunda güvenle organize etmenizi sağlıyor. Fermuarlı ön cepleri, iç file bölmesi ve astar cebiyle fonksiyonelliği zirveye taşıyan çanta, ayarlanabilir dokuma kayışıyla kişiselleştirilebilir bir konfor sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yaklaşık 2 sene önce farklı rengini satın almıştım. 2 senedir her gün kullanmama rağmen ilk günkü gibi kalmayı başardı.”

“İç kısmının biri fileli diğeri waterproof fermuarlı olmak üzere 3 bölmeden oluşması çok iyi. Kaliteli hissi var, kumaşı güzel.”

4. PAEN Essential Oversize T-shirt

PAEN Essential Oversize T-shirt, %100 pamuklu kumaşıyla cildine nefes aldırırken gün boyu ferah kalmanızı sağlıyor. Modern oversize kalıbı ve her tarza hitap eden üniseks tasarımıyla hem rahat hem de havalı bir görünüme sahip tişört, gardırobunuzun en temel ve en stil sahibi parçası olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı kaliteli ve üzerimde güzel durdu.”

“PAEN çok iyi geldi vallahi, yenilik iyidir.”

5. PAEN Essential Patch Hoodie

Ofiste, dışarıda veya evde; nerede olursanız olun PAEN Essential Patch Hoodie ile konforun tadını çıkarırken stilinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. %65 pamuk ve %35 polyester karışımlı yumuşacık kumaşıyla her anınıza eşlik etmek için tasarlanan bu seri, geniş oversize kalıbı ve kapüşonlu yapısıyla gerçek bir rahatlık sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş dokusu gayet güzel.”

6. PAEN Lite Kartlık

PAEN Lite Kartlık, kompakt yapısıyla cüzdan kalabalığına son veriyor. Önde ve arkada bulunan toplam 6 adet kart yuvasıyla tüm kartlarınızı düzenli tutarken üstten erişilebilen özel bölmesiyle nakit paralarınızı da güvenle taşımanızı sağlıyor. Su geçirmez %100 polivinilklorür kaplaması ve ultra hafif materyali ile 7,50x10 cm boyutlarındaki bu minimalist kartlığı cebinizde ağırlık yapmadan taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok beğendim kaliteli bir katlık.Rengi ve dokusu çok güzel. Hızlı teslimat için teşekkürler.”

“Rengi, malzeme kalitesi ve şıklığı ile çok hoşuma gitti. Kargo ve paketlenmesi de çok iyiydi. Teşekkürler.”

7. PAEN Mini Bel Çantası

Hafif ve dayanıklı malzemeleriyle öne çıkan PAEN Mini Bel Çantası, küçük boyutuna rağmen geniş iç hacmiyle telefon, cüzdan ve anahtar gibi temel eşyalarınızı kolayca organize etmenize yardımcı oluyor. Suya dayanıklı kumaşı, sağlam kemik diş fermuarı ve fitalat içermeyen güvenli yapısıyla hem sağlıklı hem de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Uzunluk ayarlı dokuma kayışıyla 21x11,5x4,5 cm boyutlarındaki çanta, kombinlerinizin vazgeçilmezi olacakk!

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatı çok uygun, tasarımı şık. Fermuar ve kemer kalitesi çok iyi. Paketleme çok özenli. Bilgilendirme ve sipariş gelme hızı başarılı. Ürün görselde rengin aynısı. İlk alışverişimdi, devamının geleceğini düşünüyorum. PAEN'den memnun kaldım.”

“Beklediğimden daha kaliteli bir ürün geldi, iç astarı olması ve ince yamulan bir kumaşı olmaması çok hoşuma gitti.”

8. PAEN Örgü Bere

Soğuk günlerde stilinden ödün vermeden ısınmak isteyenler için tasarlanan PAEN Örgü Bere, sizi her zaman sıcacık tutuyor. Standart kalıbı ve üniseks tasarımıyla herkese uyan bu bere, yumuşacık yapısıyla da kış kombinlerinizin vazgeçilmez bir tamamlayıcısı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bere gerçekten de çok kaliteli sıkı ve sıcak tutuyor. Almanızı tavsiye ederim.”

“Daha önce farklı rengini almıştım. Fiyatına göre harika kaliteli ürünler. Kargo ve paketlenmesi de çok iyiydi. Teşekkürler.”

Bonus: PAEN Premium Basic Unisex Hoodie

Yumuşacık kumaşı ve rahat kalıbıyla ofiste, dışarıda ya da evde konforunuzu ikiye katlayan %30 indirimli PAEN hoodie serisi, her anınıza eşlik edecek bir stil sunuyor. %65 pamuk ve %35 polyester karışımıyla üretilen oversize kapüşonlu üst, üzerindeki kaliteli PAEN nakış logosuyla da şıklığınızı pekiştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı ve kalıbı çok iyi, boyum 170 kilom 65 S beden aldım tam istediğim gibi oldu.”

“Herhangi bir mağazadan alınan hoodie'ye göre gerçekten çok kaliteli, beklediğimden daha iyi bir ürün çıktı.”

