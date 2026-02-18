Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya!

İftar ve sahur alışveriş listeleri uzayıp giderken bu ihtiyaçları en uygun fiyatlarla tamamlamak her zamankinden daha önemli hale geldi. Amazon'da temel gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan mutfak gereçlerine kadar pek çok kategoride geçerli olan sepette ek indirimlerse bütçenizi sarsmadan eksikleri kapatmanıza imkan tanıyor. İşte, sepetinizde anında indirim sağlayacak gıdadan kişisel bakıma en popüler 11 sepet fırsatı!

1. Ramazan paketlerinde sepette %15 indirim

İçerisinde çaydan ton balığına çeşitli temel gıdaların bulunduğu ve 28 Şubat' kadar sürecek Ramazan paketlerindeki sepette %15 indirimle mutfak ihtiyaçlarınızı uyguna getirebilirsiniz.

2. Süpermarket ürünlerinde 600 TL'ye 120 TL indirim

1 Mart'a kadar devam eden ve geniş bir ürün seçeneğini kapsayan bu kampanya, toplu alışveriş yapanlar için ideal. Sepet tutarınız 600 TL’ye ulaştığında anında 120 TL düşerek mutfak masraflarınızda %20'lik bir tasarruf sağlıyor.

3. Ev bakım ve temizlik ürünleri 4 al 3 öde

Deterjanlardan pişirme kağıtlarına kadar evinizin pek çok ihtiyacını karşılayan bu fırsat, stok yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. 1 Mart'ta son bulmadan acele edin!

4. Çoklu süpermarket ürünlerinde 300 TL'ye 75 TL indirim

Daha küçük ölçekli alışverişlerde bile yüksek tasarruf etmenizi sağlayan bu indirim, 300 TL'lik sepette 75 TL indirim sunuyor. Atıştırmalıklar, içecekler ve temel mutfak malzemeleri için oldukça avantajlı.

5. Eyüp Sabri Tuncer ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim

Ramazan bayramı hazırlıklarının vazgeçilmezi olan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalar, sabunlar ve kişisel bakım ürünleri bu fırsat dahilinde. Geleneksel kokular ve bakım ürünlerinde 500 TL'ye ulaştığınızda sepetinizde 100 TL indirim uygulanıyor.

6. Solo, Selpak ve Selin ürünlerinde 200 TL'ye 50 TL indirim

Kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve kolonya gibi günlük tüketimi en yüksek ürünlerde geçerli bu kampanya 1 Mart'a kadar devam edecek. Siz de 200 TL'lik sepetle 50 TL indirim kazanarak temel hijyen ihtiyaçlarınızı uygun fiyata getirebilirsiniz.

7. Sleepy'de 4 al 2 öde kampanyası

Temizlikte pratiklik arayanların ilk tercihi haline gelen Sleepy yüzey temizlik mendillerinde inanılmaz bir fırsat var. 28 Şubat'ta bitecek olan bu kampanyada 4 paketi sadece 2 paket fiyatı ödeyerek alabilirsiniz.

8. Lipton ürünlerinde 600 TL'ye sepette 150 TL indirim

İftar ve sahur sonrasının vazgeçilmezi çay keyfi için avantajlı fiyatlar sunan Lipton’un 1 Mart'a kadar sürecek bu indiriminde dökme, demlik poşet veya bitki çaylarından yapacağınız 600 TL’lik alışverişte 150 TL net indirim sizi bekliyor.

9. Tuğba Kuruyemiş'te 2000 TL alışverişte %10 tasarruf edin

Sahurda enerji verecek kuruyemişler veya iftar sonrası ikram edilecek lokumlar için Tuğba Kuruyemiş 2000 TL ve üzeri alımlarda toplam tutardan %10 düşerek kaliteli ürünlere avantajlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. 28 Şubat gelmeden elinizi çabuk tutun!

10. Cook'ta 2. ürüne %50 indirim

Cook'ta mutfak düzeni ve yemek saklama için gerekli olan streç film, pişirme kağıdı ve kilitli poşetlerde geçerli bu kampanyada ihtiyacınız olan iki ürün aldığınızda ikincisi yarı fiyatına sahip olabiliyorsunuz.

11. Knorr, Calvé, Helmanns ürünlerinde 300 TL'ye sepette 100 TL indirim

1 Mart'ta son bulacak bu fırsatla hazır çorbalar, soslar, bulyonlar ve mayonez gibi sofralara lezzet katan pratik ürünlerdeki 300 TL'lik alışveriş sepetinde tam 100 TL indirim alarak mutfak hazırlıklarını hızlandırabilirsiniz.

Bu içerik 17 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

