Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'la birlikte iftar sofralarının heyecanı, sahur hazırlıkları ve bayram telaşı çoktan evleri sardı. Artan mutfak ve temizlik giderleri derken bütçenizi yormayan alışverişler yapmak da güçleşti. Biz de bunun için temel gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan mutfak gereçlerine kadar pek çok kategoride geçerli olan sepette ek indirimlerle alışveriş listenizi çok daha uygun fiyatlara tamamlamanızı sağlayacak Amazon’un en avantajlı sepet kampanyalarını bir araya getirdik. İşte detaylar!

İftar ve sahur alışveriş listeleri uzayıp giderken bu ihtiyaçları en uygun fiyatlarla tamamlamak her zamankinden daha önemli hale geldi. Amazon'da temel gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan mutfak gereçlerine kadar pek çok kategoride geçerli olan sepette ek indirimlerse bütçenizi sarsmadan eksikleri kapatmanıza imkan tanıyor. İşte, sepetinizde anında indirim sağlayacak gıdadan kişisel bakıma en popüler 11 sepet fırsatı!

Ramazan indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Ramazan paketlerinde sepette %15 indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 1

İçerisinde çaydan ton balığına çeşitli temel gıdaların bulunduğu ve 28 Şubat' kadar sürecek Ramazan paketlerindeki sepette %15 indirimle mutfak ihtiyaçlarınızı uyguna getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Süpermarket ürünlerinde 600 TL'ye 120 TL indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 2

1 Mart'a kadar devam eden ve geniş bir ürün seçeneğini kapsayan bu kampanya, toplu alışveriş yapanlar için ideal. Sepet tutarınız 600 TL’ye ulaştığında anında 120 TL düşerek mutfak masraflarınızda %20'lik bir tasarruf sağlıyor.

Ürünü İncele

3. Ev bakım ve temizlik ürünleri 4 al 3 öde

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 3

Deterjanlardan pişirme kağıtlarına kadar evinizin pek çok ihtiyacını karşılayan bu fırsat, stok yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. 1 Mart'ta son bulmadan acele edin!

Ürünü İncele

4. Çoklu süpermarket ürünlerinde 300 TL'ye 75 TL indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 4

Daha küçük ölçekli alışverişlerde bile yüksek tasarruf etmenizi sağlayan bu indirim, 300 TL'lik sepette 75 TL indirim sunuyor. Atıştırmalıklar, içecekler ve temel mutfak malzemeleri için oldukça avantajlı.

Ürünü İncele

5. Eyüp Sabri Tuncer ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 5

Ramazan bayramı hazırlıklarının vazgeçilmezi olan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalar, sabunlar ve kişisel bakım ürünleri bu fırsat dahilinde. Geleneksel kokular ve bakım ürünlerinde 500 TL'ye ulaştığınızda sepetinizde 100 TL indirim uygulanıyor.

Ürünü İncele

6. Solo, Selpak ve Selin ürünlerinde 200 TL'ye 50 TL indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 6

Kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve kolonya gibi günlük tüketimi en yüksek ürünlerde geçerli bu kampanya 1 Mart'a kadar devam edecek. Siz de 200 TL'lik sepetle 50 TL indirim kazanarak temel hijyen ihtiyaçlarınızı uygun fiyata getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Sleepy'de 4 al 2 öde kampanyası

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 7

Temizlikte pratiklik arayanların ilk tercihi haline gelen Sleepy yüzey temizlik mendillerinde inanılmaz bir fırsat var. 28 Şubat'ta bitecek olan bu kampanyada 4 paketi sadece 2 paket fiyatı ödeyerek alabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Lipton ürünlerinde 600 TL'ye sepette 150 TL indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 8

İftar ve sahur sonrasının vazgeçilmezi çay keyfi için avantajlı fiyatlar sunan Lipton’un 1 Mart'a kadar sürecek bu indiriminde dökme, demlik poşet veya bitki çaylarından yapacağınız 600 TL’lik alışverişte 150 TL net indirim sizi bekliyor.

Ürünü İncele

9. Tuğba Kuruyemiş'te 2000 TL alışverişte %10 tasarruf edin

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 9

Sahurda enerji verecek kuruyemişler veya iftar sonrası ikram edilecek lokumlar için Tuğba Kuruyemiş 2000 TL ve üzeri alımlarda toplam tutardan %10 düşerek kaliteli ürünlere avantajlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. 28 Şubat gelmeden elinizi çabuk tutun!

Ürünü İncele

10. Cook'ta 2. ürüne %50 indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 10

Cook'ta mutfak düzeni ve yemek saklama için gerekli olan streç film, pişirme kağıdı ve kilitli poşetlerde geçerli bu kampanyada ihtiyacınız olan iki ürün aldığınızda ikincisi yarı fiyatına sahip olabiliyorsunuz.

Ürünü İncele

11. Knorr, Calvé, Helmanns ürünlerinde 300 TL'ye sepette 100 TL indirim

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna tamamlamak isteyenler buraya! 11

1 Mart'ta son bulacak bu fırsatla hazır çorbalar, soslar, bulyonlar ve mayonez gibi sofralara lezzet katan pratik ürünlerdeki 300 TL'lik alışveriş sepetinde tam 100 TL indirim alarak mutfak hazırlıklarını hızlandırabilirsiniz.

Ürünü İncele

Bu içerik 17 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Su geçirmez konfor: Spigen çantada indirim bu gece bitiyor

Su geçirmez konfor: Spigen çantada indirim bu gece bitiyor

 Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

 Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

 Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

 LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan
İş birliği İçerikleri
A101'e Dyson dikey süpürge geliyor!

A101'e Dyson dikey süpürge geliyor!

Su geçirmez konfor: Spigen çantada indirim bu gece bitiyor

Su geçirmez konfor: Spigen çantada indirim bu gece bitiyor

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM'e LG televizyon geliyor!

BİM'e LG televizyon geliyor!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu

Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101'e Dyson dikey süpürge geliyor!

A101'e Dyson dikey süpürge geliyor!

Su geçirmez konfor: Spigen çantada indirim bu gece bitiyor

Su geçirmez konfor: Spigen çantada indirim bu gece bitiyor

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM'e LG televizyon geliyor!

BİM'e LG televizyon geliyor!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kaza geçiren kadını hastaneden eve gönderdiler: Kızı evde ölü buldu!

Kaza geçiren kadını eve gönderdiler: Kızı evde ölü buldu!

Kış aylarının kabusu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kış aylarının kabusu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Hindistan uçağında 'tuvalet' krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca...

Hindistan uçağında 'tuvalet' krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca...

Hava sıcaklıkları çakılacak! İklim Bilimci'den kar yağışı uyarısı: 23-25 Şubat'a dikkat!

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi!

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi!

Samsun'da herkese hitap eden Ramazan Sokağı açıldı

Samsun'da herkese hitap eden Ramazan Sokağı açıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.