Beklediğiniz indirim geldi! Anker kulak içi kulaklık fırsat ürünü oldu

Ofiste, sokakta, sporda her yerde sizinle: Anker Space A40 Bluetooth Kulaklık

Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi ile dış dünyayı %98 oranında sessize alarak sizi müziğinizle baş başa bırakan Anker Space A40, çevrenizi analiz ederek gürültü modunu otomatik seçerken çift katmanlı diyafram sürücüleriyle de derin baslardan parlak tizlere kadar her detayı kristal netliğinde duymanızı garantiler. Sadece 4,9 g ağırlığındaki tüy kadar hafif tasarımı ve IPX4 suya dayanıklılığı sayesinde spor yaparken veya yağmurlu havalarda konforunuzdan ödün vermezsiniz. HearID Sound 2.0 ile tamamen sizin işitme profilinize özel bir ses deneyimi sunan A40, toplamda 50 saate varan pil ömrüyle şarj kablolarını unutturur. 6 mikrofon ve yapay zeka algoritması ve aynı anda iki cihaza bağlanma özelliğiyle de hem iş hem eğlence için vazgeçilmeziniz olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün gürültü engelleme özelliği çok iyi. Uygulama içinde yağmur sesi, ateş sesi, yürüme sesi ve isterseniz bunları kombine etme gibi onlarca seçenek var. Ses kalitesi de muadillerine göre iyi."

"Fiyat performans bir ürüne göre ses kalitesi iyi düzeyde. Gürültü engelleme özellikleri yeterli seviyede. Kendi uygulaması üzerinden birçok özelliği kullanıp ayarlayabiliyorsunuz. Fiyat performans bir ürün olarak başarılı."

Bu içerik 11 Şubat Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.