HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Emekli maaşını gasp eden 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuğun büyükannesine ait emekli maaşını bıçak tehdidiyle gasp eden 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Emekli maaşını gasp eden 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki G.K., büyükannesinin emekli maaşını çekmek üzere evden çıkarak bankaya gitti. Bankadan 7 bin 400 TL’yi çektikten sonra ikametine dönmek isteyen G.K.’nın önü, Mimarsinan Mahallesi’nde boş bir arazide daha önce tanımadığı 4 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin bıçak çekmek suretiyle parayı gasp etmesi üzerine G.K. durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen H.K., M.K., A.K. ve D.K. isimli 4 şüpheli, Adıyaman merkez ve Besni ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü olduDostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu
İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.