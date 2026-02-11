Emekli maaşını gasp eden 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki G.K., büyükannesinin emekli maaşını çekmek üzere evden çıkarak bankaya gitti. Bankadan 7 bin 400 TL’yi çektikten sonra ikametine dönmek isteyen G.K.’nın önü, Mimarsinan Mahallesi’nde boş bir arazide daha önce tanımadığı 4 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin bıçak çekmek suretiyle parayı gasp etmesi üzerine G.K. durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen H.K., M.K., A.K. ve D.K. isimli 4 şüpheli, Adıyaman merkez ve Besni ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

