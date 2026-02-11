SON DAKİKA | İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Verilen mesajlar dikkat çekti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nda görev değişimi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Bu sabah Erzurum'dan ayrılan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'ya geldi.

GÖREVİ RESMEN DEVRETTİ

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle birlikte Ali Yerlikaya görevi Çiftçi'ye devretti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Tüm suçlarla mücadele kapsamında mevcut bakanımızın önderliğinde çok önemli mesafeler katedildi. Sayın bakanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem meslek büyüğümüz hem de bakanımızdır. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kendisinden çok şey örendim.

Bu görevi bana Rabbimin bir lütfudur diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevi verdikleri için teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Cenab-ı Hak buu görevde bana kolaylıklar versin. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur. Ben de huzurla zamanı gelince görevi başkasına devrederim. Çok zor bir görev üstlendiğimin bilincindeyim. Herkese teşekkür ediyorum.

BİR DEVİR TESLİM TÖRENİ DE ADALET BAKANLIĞI'NDA

Bir devir teslim töreni de Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teslim etti.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından satırbaşları;

Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Bu görevler bir nöbet değişimidir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada şunları söyledi;