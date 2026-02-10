HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

Giresun'da hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrılıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest kalan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağrıldı. Dede, sosyal medya üzerinden küçük kıza cinsel taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun’da sosyal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı.

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı 1

"MAĞDRULARINDAN BİRİYİM"

Belediye Başkanı Dede, Cumhuriyet Başsavcılığının davetinden kısa süre önce bahse konu soruşturmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Dede, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘MAHCUBİYET DUYUYORUM’

Soruşturmada ilgili kişilerin zarar görmemesi adına detay paylaşmayacağını kaydeden Dede, şöyle devam etti:

"Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm iş birliğini göstereceğim, kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum.”

TUTUKLANDI

Sosyal medyadan küçük kıza ‘cinsel tacizde bulunduğu’ iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla 2’nci kez ifadeye çağrılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

10 Şubat 2026
10 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özarslan'dan Özgür Özel'e: "Terbiye sınırlarını aştı"Özarslan'dan Özgür Özel'e: "Terbiye sınırlarını aştı"
Trump'tan İran açıklaması! "İkinci uçak gemisi saldırı grubunu göndereceğiz"Trump'tan İran açıklaması! "İkinci uçak gemisi saldırı grubunu göndereceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun CHP cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.