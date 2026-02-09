Ankara'da aile katliamı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep C., annesi Azize C.'nin evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra C.'yi tabanca ile vurdu.

CANSIZ BEDENLERİNİ BAGAJA KOYDU

Recep C., daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini aracın bagajına koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur C.'nin evin gitti.

BAŞINDA KASK İLE KAPIYI ÇALDI

Recep C., iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep C., aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)