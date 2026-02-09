CHP'li Emir görüntüleri paylaştı: Keçiören Belediye Meclisi'nde arbede

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından başkan yardımcıları Tolga Turgut ve Emir Can Tunç görevlerinden istifa etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, istifaların ardından arbede yaşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emir, "İstifa eden meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar" notunu yazdı.