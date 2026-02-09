CHP'li Emir görüntüleri paylaştı: Keçiören Belediye Meclisi'nde arbede

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından başkan yardımcıları Tolga Turgut ve Emir Can Tunç görevlerinden istifa etti.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, istifaların ardından arbede yaşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emir, "İstifa eden meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar" notunu yazdı.
İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar.— Murat Emir (@muratemirchp) February 9, 2026
Rant büyük kavga büyük… pic.twitter.com/V7O44YbvS9
