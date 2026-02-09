HABER

Epstein'in suç ortağı Maxwell sorulara cevap vermedi

ABD'de Epstein belgeleri konuşulmaya devam ediliyor. Hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullanarak Temsilciler Meclisi Komitesinin sorularına cevap vermeyi kabul etmediği bildirildi.

Maxwell'in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, "suçlu hale düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan "kaçındığı" belirtildi.

Komite üyeleri, Epstein'in işlediği suçlarla ilgili en çok bilgiye sahip olduğuna inanılan eski kız arkadaşı ve sırdaşı Maxwell'e bu sabah konuşmak istedi.

İŞBİRLİĞİNİ REDDETTİ

Texas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp işbirliğinde bulunmayı reddetti.

ABD'nin yasama organları, nüfuzlu bir finansçı olan Epstein'in yıllarca reşit olmayan kız çocuklarını nasıl cinsel olarak istismar edebildiği yönünde daha detaylı bilgilere ulaşmaya çalışırken, onunla uzun yıllar birlikte olan ve aynı suçları işleyen Maxwell'in aktaracağı bilgilerin söz konusu soruşturmaya büyük katkı sağlayacağı öngörülüyordu.

ABD medyasındaki haberlere göre Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi üyeleri, Maxwell'e, Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki adasında, New Mexico'daki çiftliğinde veya New York'taki evinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dört suç ortağı ve 25 erkek hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sormak istiyordu.

Haberlerde ayrıca Maxwell'e yönelik, Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump'a reşit olmayan kız çocuklarına erişim ayarlayıp ayarlamadığı, Rusya veya İsrail gibi herhangi bir yabancı hükümete veya istihbarat servisine bilgi verip vermediği, müşterilerinin listesini tutup tutmadığı yönünde soruların hazırlandığı öne sürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gishlaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.
