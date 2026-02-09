Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay: Ortaokullu 24 kız öğrencisini taciz etti

Dünya Epstein sapkınlıklarını konuşurken mide bulandıran bir haber Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden geldi. Görev yaptığı ortaokulda 24 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı.

KIZ ÖĞRENCİLER AİLELERİNE ANLATTI

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi’ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.’nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

1 YIL BOYUNCA 24 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ

Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

VELİLER ŞİKAYET ETTİ

Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Kocaeli'deki olay Jeffrey Epstein'ın iğrenç pedofili ağını akıllara getirdi. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır