Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı istikamette yan yana ilerleyen iki otomobilin, iddiaya göre dikiz aynaları birbirine temas etti. Bunun ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler H. C. ve A.G. arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinden tabancasını çıkarın H. C. ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan H. C. ve A.G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARACI ÇAMURA SAPLANINCA YAKALANDI

Niğde polisi, cinayet şüphelisi H. C.'nin otomobiliyle Aksaray istikametine kaçtığını belirledi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine H. C.'nin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Şüphelinin içinde bulunduğu otomobili Aksaray girişinde tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheli kaçtı.

Yaklaşık bir saat süren takip sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde aracı çamura saplanıp, hareket kabiliyetini yitiren H. C., asayiş büro ekiplerince cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM'

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin soru sorması üzerine H. C., "Pişman değilim, gurur duyuyorum. Benim önüme geçtiler, ben de vurdum" dedi. Cinayet şüphelisi, sağlık kontrolünün ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır