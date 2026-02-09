HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 2 aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Sürücü H.C.'nin (52) tabancayla vurduğu iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi, Aksaray'da aracı çamura saplanınca yakalandı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Pişman değilim, gurur duyuyorum" dedi.

Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı istikamette yan yana ilerleyen iki otomobilin, iddiaya göre dikiz aynaları birbirine temas etti. Bunun ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler H. C. ve A.G. arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinden tabancasını çıkarın H. C. ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan H. C. ve A.G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARACI ÇAMURA SAPLANINCA YAKALANDI

Niğde polisi, cinayet şüphelisi H. C.'nin otomobiliyle Aksaray istikametine kaçtığını belirledi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine H. C.'nin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Şüphelinin içinde bulunduğu otomobili Aksaray girişinde tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheli kaçtı.

Yaklaşık bir saat süren takip sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde aracı çamura saplanıp, hareket kabiliyetini yitiren H. C., asayiş büro ekiplerince cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı 2

'PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM'

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin soru sorması üzerine H. C., "Pişman değilim, gurur duyuyorum. Benim önüme geçtiler, ben de vurdum" dedi. Cinayet şüphelisi, sağlık kontrolünün ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı 3

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

Trafikte çıkan kavga çifte cinayetle bitti! Aracı çamura saplanınca yakalandı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mesut Özarslan ile birlikte 7 isim daha istifa etti! CHP çoğunluğunu kaybettiMesut Özarslan ile birlikte 7 isim daha istifa etti! CHP çoğunluğunu kaybetti
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldiMesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.