Şavşat’ta araç defalarca takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şavşat Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Kazada, araç sürücüsü 30 yaşındaki Bilal Dede ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilal Dede, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır