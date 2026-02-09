HABER

Şavşat’ta araç defalarca takla attı: 1 yaralı

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin defalarca takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şavşat Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Kazada, araç sürücüsü 30 yaşındaki Bilal Dede ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilal Dede, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

