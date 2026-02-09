Yapay zekayla video yaptı, milyoner oldu!

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Grok Imagine 1.0 kullanarak en iyi Super Bowl reklamını hazırlayana 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu. "Grok Game Day" adı altında duyurulan bu etkinlik sona erdi ve 1 milyon dolarlık ödülün kazananı belli oldu.

1 MİLYON DOLAR KAZANDI

X Creators hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışmada birinci olarak 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanan isim Andy Orsow (@andyorsow) oldu. Orsow, büyük ödülü Galileo temalı çalışması ile kazandı.

İŞTE DİĞER ÖDÜLLER VE KAZANANLARI

İkincilik ise Dave Clark'a (@Diesol) gitti ve Clark, 500 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Üçüncülük ödülünün sahibi ise PJ Ac (@PJaccetturo) olurken, PJ Ac 250 bin dolar ödül kazandı.

İki kişiye ise mansiyon ödülleri verildi. Bu isimlere 100'er bin dolar ödül verecek.