Yapay zekayla video yaptı, milyoner oldu!

Elon Musk'ın X platformu tarafından düzenlenen ve Grok Imagine 1.0 kullanılarak en iyi Super Bowl reklamını hazırlayanın arandığı yarışma sonuçlandı. Yarışma kapsamında bir kişi, hazırladığı yapay zeka video ile büyük ödül olan 1 milyon doları kazanarak milyoner oldu.

Yapay zekayla video yaptı, milyoner oldu!
Enes Çırtlık

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Grok Imagine 1.0 kullanarak en iyi Super Bowl reklamını hazırlayana 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu. "Grok Game Day" adı altında duyurulan bu etkinlik sona erdi ve 1 milyon dolarlık ödülün kazananı belli oldu.

1 MİLYON DOLAR KAZANDI

X Creators hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışmada birinci olarak 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanan isim Andy Orsow (@andyorsow) oldu. Orsow, büyük ödülü Galileo temalı çalışması ile kazandı.

Yapay zekayla video yaptı, milyoner oldu! 1

İŞTE DİĞER ÖDÜLLER VE KAZANANLARI

İkincilik ise Dave Clark'a (@Diesol) gitti ve Clark, 500 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Üçüncülük ödülünün sahibi ise PJ Ac (@PJaccetturo) olurken, PJ Ac 250 bin dolar ödül kazandı.

Yapay zekayla video yaptı, milyoner oldu! 2

İki kişiye ise mansiyon ödülleri verildi. Bu isimlere 100'er bin dolar ödül verecek.

