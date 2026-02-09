HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

AB'den Meta'ya dikkat çeken WhatsApp suçlaması!

Avrupa Birliği (AB), Meta'yı üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası nedeniyle Birlik rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB'den Meta'ya dikkat çeken WhatsApp suçlaması!

AB Komisyonu, Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp'a, diğer yapay zeka sağlayıcılarının erişimiyle ilgili sınırlandırmaları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiğini açıkladı.

"RAKİPLERİNİ ENGELLEME RİSKİ TAŞIYOR"

AB'nin, Meta'nın, üçüncü taraf yapay zeka asistanlarının WhatsApp'taki kullanıcılara erişimini ve etkileşimini engellemek suretiyle AB rekabet kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşe sahip olduğu belirtilen açıklamada, Meta'nın davranışının, rakiplerin hızla büyüyen yapay zeka asistanları pazarına girmesini veya genişlemesini engelleme riski taşıdığı kaydedildi.

AB den Meta ya dikkat çeken WhatsApp suçlaması! 1

Açıklamada, AB Komisyonunun, Meta'nın cevabı ve savunma hakları saklı kalmak kaydıyla, bu politika değişikliğinin piyasada ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmasını önlemek için "geçici tedbirler" uygulamayı planladığı bildirildi.

Meta'nın 15 Ekim 2025'te WhatsApp'ta bir güncelleme duyurarak, üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının uygulamada kullanımını fiilen yasakladığı anımsatılan açıklamada, 15 Ocak 2026'dan itibaren ise WhatsApp'ta kullanılabilen tek yapay zeka asistanının Meta'nın kendi aracı olan Meta AI olduğu ve rakiplerin dışlandığı hatırlatıldı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta 14 bin 412 ton evsel katı atık toplandıSinop’ta 14 bin 412 ton evsel katı atık toplandı
Tekeri çıkan otomobil takla attıTekeri çıkan otomobil takla attı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
whatsapp Avrupa Birliği yapay zeka Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.