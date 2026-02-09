Hasta buzağıya evinde baktı

Sulusaray ilçesinde yaşayan Osman Kavlak, rahatsızlanan buzağısını veterinere götürerek serum taktırdı. Tedavinin ardından buzağıyı kendine gelmesi için evine çıkaran Kavlak, bir süre balkonda güneş almasını sağlayarak bakımını sürdürdü. Sağlık durumu düzelmeye başlayan buzağı daha sonra ahıra götürülerek annesinin yanına konuldu.

"Hastalanan buzağıları evde bakıyoruz"



Buzağının düzelmesinin ardından ahıra annesinin yanına bağladığını söyleyen Osman Kavlak, "Bu buzağıyı hasta olduğu için veterinere götürüp serum taktırdım. Kendine gelsin diye eve çıkarttım. Balkonda güneşte durdu. İyileştikten sonra da annesinin yanına bağladım. Videomuz sosyal medyada yanlış paylaşıldı. Danamız hasta olduğu için balkonda baktık. Sulusaray ilçesinde buzağıları evlere çıkartıp düzeltip tekrar annesinin yanına getiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi annesinin yanına getirdik" dedi.

