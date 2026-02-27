HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İtalya'dan İran ve İsrail uyarısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısını yineleyip dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İsrail'deki vatandaşlarına da ihtiyatlı olmalarını ve teyakkuzda kalmalarını tavsiye etti.

İtalya'dan İran ve İsrail uyarısı

İtalya Dışişleri Bakanlığından, Orta Doğu'da artan askeri gerilim dolayısıyla İtalyan vatandaşlarına yönelik yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki İtalyan vatandaşlarına haftalardır yapılan ülkeyi terk etme çağrısını ve bölgede olası yeni askeri faaliyetler nedeniyle tüm bölgede dikkatli olunması yönündeki uyarıları teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN'A SEYAHAT EDİLMESİ TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR"

İran’da yılbaşı dönemindeki protestoların ardından İtalya’nın Tahran Büyükelçiliğinin zorunlu olmayan personelinin geri çağrıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“O tarihten bu yana personel sayısı azaltılırken, her ne amaçla olursa olsun İran’a seyahat edilmesi tavsiye edilmemektedir. Turistik amaçla bulunan ya da varlığı kesin olarak gerekli olmayan İtalyan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılmaktadır.”

Açıklamada, İsrail’deki İtalyanlar da uyarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan tüm İtalyan vatandaşlarına azami ihtiyatlı olmalarını ve bulundukları yerlerdeki acil durum prosedürleri ve yerel makamların talimatları hakkında bilgi sahibi olarak tetikte kalmalarını tavsiye etmektedir. Bölgesel güvenlik durumu istikrarsızlığını korumaktadır. Bölgedeki diğer tüm İtalya büyükelçilikleri alarm durumunda ve (bakanlık) kriz birimiyle sürekli iletişim halindedir. Ortak amaçları ihtiyaç sahibi İtalyanlara yardımcı olmaktır."

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "aynı şekilde Irak'a her ne amaçla olursa olsun seyahatte bulunulmasının tavsiye edilmediği, Lübnan'a zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesinin önerildiği" bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da midibüs yangınıİstanbul'da midibüs yangını
İngiltere'den peş peşe adımlar! Önce Tahran sonra Tel Aviv...İngiltere'den peş peşe adımlar! Önce Tahran sonra Tel Aviv...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'

Uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.