Aydın’da bir haftada 62 şahıs tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftalık süreçte 31 bin 481 şahıs sorgulanırken, 62 şahıs tutuklandı.

Aydın'da bir haftada 62 şahıs tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02 Şubat 2026 - 08 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 31 bin 481 şahıs sorgulanırken, 160 aranan şahıs yakalandı, 62 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 51 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. 288 gram uyuşturucu madde, 485 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 130 adet fişek ele geçirildi. 18 bin 995 araç ve motosiklet sorgulanırken, 99 araç trafikten men edildi, 5 bin 090 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Aydın
