Son dakika | Mesut Özarslan'dan 'Özgür Özel' hamlesi: "Hakaret" ve "tehditten" suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberi: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası gündemi hareketlendirdi. Bu sırada Özarslan ile CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel arasında da hararetli bir polemik patlak verdi.

KÜFÜRLÜ MESAJLAR İDDİASI

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine Whatsapp'tan küfür içeren mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü. Özgür Özel ise iddiaya şöyle yanıt vermişti:

"Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu:

Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun.' dedim.

Aileye hiçbir şey yok asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim.

Zaten Çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana dedi ki; 'Genel Başkanım şu ana kadar yüzde doksan dokuz diyordum, yüzde yüz oldu dedi, gitti bu' dedi."

ÖZARSLAN'DAN ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bugün Özarslan'dan yeni bir hamle geldi. Özarslan, avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

"ÜZERİMİZE BASKI VE MOBBİNG UYGULANDI"

Daha sonra kameralar karşısına geçerek son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenleyen Özarslan şunları kaydetti:

"Üzerimize inanılmaz bir mobbing ve baskı uygulanmaya başladı. Genel başkanla aramızdaki mesajlaşma olayından mütevellit, içerikleri aileme hakaret, küfür niteliği taşımaktadır. Böyle bir ortamda CHP’de yer almayacağımızı söyleyerek dün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız.

Biz yine halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

"AİLEM DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK"

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra diğer fertleri de suç duyurusunda bulunacak."

ÖZARSLAN AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Ankara kulislerinde günlerdir Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası konuşuluyor. Özarslan bu iddiaya yanıt olarak "Şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı. Bilemiyorum, bakacağız. AK Parti olur, MHP olur. Onu bilemem" demişti.

"BANA NE AK PARTİ NE MHP UZAK"

Özarslan bugünkü açıklamasında "Terörsüz Türkiye sürecinde ülke sevdalıları bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Bilge Lider Doktor Devlet Bahçeli bu çalışmayı başlattı." ifadelerini kullanırken "Bana ne AK Parti ne MHP uzak" dedi.