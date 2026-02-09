21 yaşındaki kadını evde zorla alıkoydu! Erzurum'un konuştuğu zanlı adalete teslim oldu

Erzurum günlerdir bir kadının zorla evde alıkoyduğu iddiasını konuşuyor. Rabiaana Mahallesi'ndeki bir binada zorla alıkonduğu iddia edilen B.K. (21) geçtiğimiz günlerde polis tarafından evden kurtarılmıştı.
4 gündür aranan Ş.Ö. (45) polis ekiplerine teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheli Ş.Ö'nün çeşitli suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenildi.
B.K, Veyisefendi Sokak'ta 5 Şubat'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş ve itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla binadan çıkarılmıştı.
