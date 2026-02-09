HABER

21 yaşındaki kadını evde zorla alıkoydu! Erzurum'un konuştuğu zanlı adalete teslim oldu

Erzurum'da 21 yaşındaki B.K. adlı kadını zorla evde alıkoyduğu öne sürülen Ş.Ö. günlerdir aranıyordu. Birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs hakkında önemli gelişmeler yaşandı.

Erzurum günlerdir bir kadının zorla evde alıkoyduğu iddiasını konuşuyor. Rabiaana Mahallesi'ndeki bir binada zorla alıkonduğu iddia edilen B.K. (21) geçtiğimiz günlerde polis tarafından evden kurtarılmıştı.

POLİSE TESLİM OLDU

4 gündür aranan Ş.Ö. (45) polis ekiplerine teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli Ş.Ö'nün çeşitli suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

B.K, Veyisefendi Sokak'ta 5 Şubat'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş ve itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla binadan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

