Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan KPSS iddialarına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı iddiası gündem oldu. Bakanlık yaptığı açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan KPSS iddialarına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

"PAYLAŞIMLAR ASILSIZDIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.
