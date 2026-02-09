Ankara kulislerinde Mesut Özarslan bilmecesi! Tartışma yaratacak iddia; denkleme Meral Akşener de girdi

Ankara kulisleri CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasını konuşuyor. CHP'den istifa eden Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni iddialar da kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

ZEYREK'TEN AKŞENER İDDİASI

Gazeteci Deniz Zeyrek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Meral Akşener ile ilgili gündem olacak bir iddiayı gündeme getirdi. Zeyrek, Özarslan hakkında 7 ayrı soruşturma olduğunu öne sürdü ve "Bir iki defa Murat Kurum ile görüştü. Bir iddia daha duydum bugün. Meral Akşener ile de diyaloğu çok iyiymiş Mesut Özarslan'ın.



Meral Akşener

"ÖZARSLAN'I AK PARTİ'YE GEÇMEYE İKNA EDENLERDEN BİRİ DE MERAL AKŞENER"

Meral Akşener'in kendisine niye orada duruyorsun geç iktidara niye bu şeylerle muhatap oluyorsun soruşturmalarla diye tavsiyede bulunduğu söylendi. O çevreden önemli bir isim bana bu bilgiyi verdi. Yani, Mesut Özarslan'ı AK Parti'ye geçmeye ikna edenlerden biri de Meral Akşener'di. Büyük ihtimalle çarşamba günü AK Parti grubunda cumhurbaşkanı kendisine rozet takacak" dedi.



Gazeteci Deniz Zeyrek

SAYMAZ AKŞENER'İN ÇEVRESİNE SORDU: "HİÇBİR BAĞIMIZ VE İLGİMİZ YOK"

Zeyrek'in Akşener iddiası kısa sürede gündem olurken, gazeteci İsmail Saymaz da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Saymaz yaptığı açıklamada, "Mesut Özarslan’ın istifa etmesine Meral Akşener’in önayak olduğu iddiasını Akşener’in çevresine sordum" dedi ve sonrasında şu ifadelere yer verdi:

"Şöyle dediler: 'Mesut Bey bizi bırakıp İyi Parti’den CHP’ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Beyle uzun bir zamandır görüşmüyoruz'"

AK PARTİLİ KAYNAKLAR: "BİZDE İLGİLİ HİÇİR KİMSE OLAYI BİLMİYOR"

Saymaz konuyla ilgili olarak bir önceki açıklamasında da AK Partili kaynaklarla görüştüğünü aktardı. Saymaz, "AK Partili kaynaklara Mesut Özarslan’ın partilerine katılıp katılmayacağını sordum. Şu yanıtı verdiler: 'Şu an bizde ilgili hiçbir kimse olayı bilmiyor. Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Ankara İl Başkanlığımız 'Bizim haberimiz yok, temas kurmadık' diyor. Murat Kurum’a ziyarete gitmiş, o da belediye meseleleriyle ilgili. Cumhurbaşkanlığına herhangi bir arz yapılmamış'"