Sinop’ta 14 bin 412 ton evsel katı atık toplandı

Açıklanan verilere göre, 2024 yılında evsel katı atık toplama hizmeti verilen köy sayısının 156 olduğu, 2025 yılında ise bu sayının 197’ye yükseldiği bildirildi. Evsel katı atık toplama hizmetlerinde kullanılan konteyner sayısı 2024’te bin 501 iken, 2025 yılında 2 bin 310’a çıkarıldı. Aynı dönemde hizmetlerde kullanılan araç sayısı da 5’ten 8’e yükseldi. Toplanan evsel katı atık miktarının 2024 yılında 8 bin 580 ton olduğu belirtilirken, 2025 yılında bu rakamın 14 bin 412 tona ulaştığı ifade edildi. Atık su bertaraf miktarı ise 2024’te 808 metreküp olarak kaydedilirken, 2025 yılında bin 982 metreküpe yükseldi.

Sinop Valiliği, çevre koruma ve temizlik hizmetlerinin kapsamının genişletilmesiyle kırsal alanlarda daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır