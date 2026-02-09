Tırın altında sıkıştı: Kaskı ölümden kurtardı! Sürücü dehşet anlarını anlattı

Kaza, 4 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi Tapantepe yolunda meydana geldi.

Bir kebapçıda kurye olarak çalışan Mesut Aldanma (26), kebap dağıtımına çıktı. Kurye, kullandığı 01 CSH 28 plakalı motosikletiyle, 42 YV 5155 plakalı tırla çarpıştı.

TIR ÇEKİCİSİNİN ALTINDA SIKIŞTI

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Mesut Aldanma, tır çekicisinin altında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü Aldanma'yı vatandaşlar sakinleştirmek istedi. Ancak sürücü, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" dedi. Sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kurye, kazayı üzerindeki koruyucu ekipmanlar sayesinde sıyrıklarla atlattı.

"TIR BENİ FARK ETMEDİ"

Tedavisinin ardından taburcu edilen motosikletli, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 tır vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki tır beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve tırın altında sıkıştım" dedi.

"EKİPMANLAR SAYESİNDE HAYATTAYIM"

Koruyucu ekipmanlarının önemine değinen Aldanma, "Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı tır beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olacaktı, giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Kaza anında içinden geçen duyguyu dile getiren Aldanma, "Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" dedi

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır