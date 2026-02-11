Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş ve beraberindeki kadınlarla fotoğraf çektirdi

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alması taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekmişti.

GÜNEŞ'İ VE BERABERİNDEKİ KADINLARI MECLİS'E DAVET ETMİŞTİ

Çirkin sözler üzerine Güneş'i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneş'e desteğini iletmişti. Erdoğan, "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı" ifadelerini kullanmış ve Güneş'i Meclis'e davet etmişti.

GRUP TOPLANTISINA KATILDILAR

Güneş ve beraberindeki kadınlar Meclis'e gelerek AK Parti grup toplantısına katıldı. Güneş, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini gözyaşları içinde dinledi.

ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Cumhubaşkanı Erdoğan Güneş ve beraberindeki kadınlarla fotoğraf çektirdi. İşte o kare: