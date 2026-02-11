HABER

Büyük İstanbul depremi... Prof. Dr. Üşümezsoy'dan net açıklama! O bölgeyi işaret etti: "Deprem olacak"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen büyük İstanbul depremi için çarpıcı ifadelerde bulundu. 23 Nisan'da gerçekleşen 6,2'lik büyük deprem sonrası Üşümezsoy, İstanbul için riski artık ortadan kalktığını ifade ettiği açıklamasının devamında, "Adalar hattı ölü bir faydır ve bu gerçek herkes tarafından kabul edilmelidir" dedi. Ayrıca Üşümezsoy bölge vererek nerede deprem beklediğini de açıkladı.

Doğukan Akbayır

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Prof. Dr. Üşümezsoy, milyonları ilgilendiren büyük İstanbul depremi hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy İstanbul'un aksine Silivri ile Kumburgaz arasındaki fayda deprem beklediğini açıkladı.

'İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLMAYACAK'

23 Nisan 2025'teki Silivri açıklarında 6,2 şiddetindeki depremi olduğu nokta ve büyüklüğüne kadar tam isabetle bilen ve bu nedenle dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul’da büyük bir deprem beklentisinin bilimsel temelden uzak olduğunu iddia etti.

"ADALAR HATTI ÖLÜ FAY, HERKES KABUL ETMELİ"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Adalar segmenti üzerinde durarak, bu hattın büyük bir deprem oluşturacak düzeyde enerji taşımadığını belirtti.

Kamuoyunda yıllardır süregelen korkunun yersiz olduğunu savunan Üşümezsoy, "İstanbul’da deprem riski bitti. Adalar hattı ölü bir faydır ve bu gerçek herkes tarafından kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli stres birikiminin bulunmadığını savundu.

'BÜYÜK DEPREM OLACAK' SÖYLEMİYLE FON SAĞLIYORLAR

Açıklamalarında bilimsel verilerin yanı sıra deprem yönetimi politikalarına da değinen Üşümezsoy, yerel yönetimlerin ve uzmanların tutumunu eleştirdi. 1999 depreminden bu yana belediyelerin "büyük deprem olacak" söylemiyle uluslararası kuruluşlardan fon sağladığını iddia eden Üşümezsoy, bu kaynakların deprem hazırlığı için doğru şekilde değerlendirilmediğini savundu. Depreme dayanıklı binalar inşa etmenin inşaatçıların işi olduğunu hatırlatan Üşümezsoy, fay hatlarını doğru okumanın ise bilimin görevi olduğunu ve yanlış fay modelleri üzerine politika inşa edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

