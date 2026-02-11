5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu yüzme bahanesiyle denize atarak ölümüne neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde annenin küçük çocuğu elinden tutarak sahile götürdüğü, daha sonra ıslak kıyafetlerle tek başına geri döndüğü anlar yer aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın 5 yaşındaki oğlu M.B.G. ile birlikte sahile geldi. İddiaya göre anne, elinden tuttuğu oğlunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Kadın bir süre sonra kıyıya çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu bulunarak denizden çıkarılan 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.G.’nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Öte yandan sahildeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, S.G.’nin saat 13.54’te oğlunun elinden tutarak limana doğru yürüdüğü, yaklaşık 28 dakika sonra ise ıslak kıyafetlerle ve ayakkabısız tek başına geri döndüğü görüldü. Kadının oğluyla yürürken üzerinde bulunan yeleğin dönüş anında olmadığı da görüntülere yansıdı.