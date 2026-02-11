Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan lideri Miçotakis'ten önemli mesajlar: "Sorunlar çetrefilli ama çözümsüz değil"

Yunanistan Başbakanı Ankara'da. Erdoğan, Miçotakis ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası iki lider bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verildi.

ERDOĞAN: "SORUNLAR ÇETİN OLSA DA ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Ege ve Doğu Akdeniz konusunda biz geçmişten beri şunu savunuyoruz. İyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Sorunlar çetin görünse de çözümsüz değildir

Ege ve Akdeniz konusunda ilerleme katedeceğimize inanıyorum.

Terörle mücadele konusundaki tutumumuzu sayın Başbakana ilettim. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlük ve eğitim imkanlarından tam olarak faydalandırılması konusundaki beklentimizi paylaştım.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan, güvenlik ve istikrarı tehdit eden birçok konuyla karşı karşıyadır. Avrupa'daki girişimlerde yer almamızın faydalı olduğunu düşünüyorum."

Kıbrıs'ta çözüm iki devletli formülden geçmektedir.

İki komşu ülke olarak diyalog kanalını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum.

"SORUNLARI KENDİ ARAMIZDA ÇÖZMELİYİZ. HER KONUDA MUTABIK OLMAYABİLİRİZ"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis;

"Konuk severliğiniz için teşekkür ederim. Her ziyaretimde bu sıcak tavrı hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerimizin muhasebesini yapma fırsatı bulduk. ü

Sorunları kendi aramızda çözmeliyiz. Her konuda mutabık olmayabiliriz de. Problemleri soğukkanlılıkla ele almamız gerekiyor.

Biz Yunanistan olarak diyalogdan yanayız. Sorunları diyalog yoluyla çözme taraftarızyız. Atina'da pozitif gündem toplantısı yaptık, olumlu sonuçlar çıktı.

Kısa ve hızlı vize konusunun olumlu sonuçlar verdiğini gördük. Yüz binlerce Türk vatandaşı ülkemizi ziyaret etti. Halklarımızı da yakınlaştıran bir şey bu. AB ile de görüştük, bunun devam etmesini istiyoruz.

2025 yılında düzensiz göçte yüzde 60 azalma oldu. İşbirliği devam ettirilmeli ve daha da güçlendirilmelidir. İşbirliğimiz sürekli olmak durumundadır.

İkili ticaret konusunda da sürekli çaba sarf etmeliyiz. On milyar dolaylında şu an.

Kıta sahanlığı gibi aramızda bazı sorunlar da var. Kıbrıs konusunu ele aldık. Yunanistan'ın tutumu bu konuda gayet net. BM kararları yeniden diyalog için bir fırsat yaratabilir. Çözüm arayışları BM çerçevesinde olmalıdır.

YUNANİSTAN'DAKİ TÜRK AZINLIKLARIN HAKLARI

Azınlıklar konusunu da sayın Erdoğan'la defalarca konuştuk. Bu konuda biz Lozan anlaşamasını baz alıyoruz.

Trakya'daki Müslümanlar Hristiyanlar ile eşit şartlarda yaşıyor. Eğitim, hukuk hakları tamamen eşit. İki ülkedeki azınlıklar iki ülke arasında köprü ve karşılıklı anlayış rolü üstleniyor, üstlenmeye devam edecek.

Yunanistan istikrarlı şekilde Gazze'de iki devletli çözüm konusunu savunuyor. Yeni sistemde Filistin tarafının olmasını istiyoruz. Tabi ki Hamas'ın silah bırakması ve bölgenin terörden temizlenmesini de önemsiyoruz.

Ukrayna ve Gazze barışında mutabıkız.

"KADER BİZİ AYNI MAHALLENİN SAKİNLERİ OLARAK BELİRLEMİŞ"

Türkiye ve Yunanistan bölgenin iki önemli ülkesi olarak siyasi istikrarın sağlanmasında işbirliği yapabilirler. Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda da iki ülke işbirliği yapabilir.

Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz. Ancak bir ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzuru için çalışabiliriz. Ataürk ve Venizelos'un mirasına sahip çıkabiliriz.

Sizi ve bakanlarınızı bir sonraki işbirliği toplantısı için Yunanistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız"