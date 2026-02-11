HABER

TBMM'deki Osman Gökçek-Mahmut Tanal kavgasına Melih Gökçek'ten paylaşım: "Nakavt"

TBMM'de ataması gerçekleşen bakanların yemin töreni öncesinde milletvekilleri arasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın yankıları sürüyor. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasındaki yumruklaşma gündeme otururken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'ten sosyal medyada gündem olan bir paylaşım geldi. Oğlu Osman Gökçek'i boksör gibi gösteren bir görsel ile Tanal'ın burnu kanayan fotoğrafına yer veren Melih Gökçek, "Nakavt" ifadesini kullandı.

Mustafa Fidan

Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek istedi. CHP'li ve AK Partili vekiller arasında çıkan kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.

Kavga sırasında yere de düşen Tanal'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Tanal kısa açıklamasında, "Ensem çok ağrıyor, orada düşürdüler çünkü beni" dedi.

MELİH GÖKÇEK'TEN BOKSÖRLÜ PAYLAŞIM: "NAKAVT"

CHP'li Mahmut Tanal'la yumruk yumruğa kavga eden AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in babası Melih Gökçek'ten gelen paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Meclis'teki kavgaya dair video paylaşan Melih Gökçek, 'Nakavt' ifadesini kullanarak "Bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanlarına sahip çıkar, sonuç bu olur" dedi.

GÖKÇEK'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU!

İşte Gökçek'in paylaşımında kullandığı ifadeler;

"Nakavt. Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanlarına sahip çıkar, sonuç bu olur"

