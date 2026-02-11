TBMM'deki Osman Gökçek-Mahmut Tanal kavgasına Melih Gökçek'ten paylaşım: "Nakavt"

Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek istedi. CHP'li ve AK Partili vekiller arasında çıkan kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.

Kavga sırasında yere de düşen Tanal'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Tanal kısa açıklamasında, "Ensem çok ağrıyor, orada düşürdüler çünkü beni" dedi.

MELİH GÖKÇEK'TEN BOKSÖRLÜ PAYLAŞIM: "NAKAVT"

CHP'li Mahmut Tanal'la yumruk yumruğa kavga eden AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in babası Melih Gökçek'ten gelen paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Meclis'teki kavgaya dair video paylaşan Melih Gökçek, 'Nakavt' ifadesini kullanarak "Bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanlarına sahip çıkar, sonuç bu olur" dedi.

NAKAVT…



MİLLETİN EVLATLARI BAKANI’NA SAHİP ÇIKAR, SONUÇ BU OLUR… pic.twitter.com/OwAEObQldy — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 11, 2026