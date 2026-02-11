HABER

İletişim Başkanı Duran: "Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak, demokrasimize saldırıdır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'de yaşanan kürsü işgaliyle ilgili "Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır.

"SİYASİ REKABET DEĞİL, DEMOKRASİMİZE SALDIRIDIR"

Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum. Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis’imizin çalışmalarını gölgelememelidir" ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2026
11 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

