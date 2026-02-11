Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu madde test sonucu çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.
Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.
