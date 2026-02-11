HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu test sonucu çıktı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bebek Otel in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 1

TEST SONUCU ÇIKTI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu madde test sonucu çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.
Bebek Otel in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 2

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.

11 Şubat 2026
11 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reuters: "ABD, Tenef üssünden çekildi"Reuters: "ABD, Tenef üssünden çekildi"
İletişim Başkanı Duran'dan kürsü işgaline tepkiİletişim Başkanı Duran'dan kürsü işgaline tepki
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bebek Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.