TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Aynı durum olursa aynısını yaparım, pişman değilim"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de bakanların yemin töreni öncesi yaşanan gerginliğin ardından AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Gökçek, "Şiddete karşıyım ama pişman da değilim. Cumhurbaşkanının atadığı bakanın kürsüsünü işgal edip saldırmaya kalkarsanız biz demokratik hakkımızı kullanmak adına orada böyle bir işe gireriz. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM TBMM'DEKİ KAVGA! OSMAN GÖKÇEK: "BAKAN GÜRLEK'E SALDIRMAK İSTEDİLER ENGEL OLDUK"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'la yaşadığı yumruklu kavganın ardından gündeme gelen AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, tv100 televizyonunda telefonla katıldığı canlı yayında olayla ilgili şunları söyledi;

"AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek "Elhamdülillah iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Sayın bakan Gürlek arkada bakanlarla birlikte otururken bunlar bir anda küsrsüyü işgal etmek istediler. Ben de hemen Sayın Akın beyin olduğu yere yöneldim. Çünkü CHP'liler bir anda şiddet yapacakmış gibi ayağa kalktılar. Sayın bakanımızı aldılar kürsüye getirdiler.

"CHP'LİLER BİR ANDA ŞİDDET YAPACAKMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTILAR"

Biz orada dururken normalde TBMM'de herhangi hatip konuşurken oturduğunuz yerden laf atarsınız, protesto edersiniz. CHP'liler daha önce bakanlarımız Yerlikaya'ya ve Varank'a da saldırmak istemişlerdi. Orada öyle bir kalabalık olunca oraya kitap fırlatanlar oldu. Daha sonra Tanal ve yanındaki milletvekileri koşarak, saldırı pozsiyonunda gelmeye başlayınca onları püskürtmek adına müdahale ettim. Zaten gördüğünüz gibi ben Tanal'a bir tane yumruk vurunca yanındaki milletvekili de bana vurmaya çalıştı.Onu da evvelallah hallettik. Bunları oradan püskürttük. Anayasa'nın bize verdiği hak var.

"BİR DAHA AYNI HAREKETİ YAPARLARSA AYNISINI YAPARIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Bir daha aynı hareketi yaparlarsa aynısını yaparım. Pişman değilim. Cumhurbaşkanının atadığı bakanın kürsüsünü işgal edip saldırmaya kalkarsanız biz demokratik hakkımızı kullanmak adına orada böyle bir işe gireriz. Hiç pişman değilim.

Sayın Özgür Özel'i sevmiyorum ama kendisi bu kürsüye yemin etmeye geldiğinde 'ben buna müsaade etmem' desem ne kadar doğru olurdu bu? Orada sayın bakanlarımıza bir hamle gelseydi biz bunu kaldıramazdık.

"CHP'NİN BİR ŞİDDET EĞİLİMİ VAR"

Geçen haftalarda da emekli maaşı görüşmeleri için tabut getirmek istediler, tüzüğe aykırı dedik. Bize saldırmak istediler. CHP'nin bir şiddet eğilimi var. Biz şiddet yanlısı değiliz. Bir insanın sağ yanağına tokat atınca hadi sol yanağıma da at diye kimse kimseyi beklemez. Sadece MAhmut Tanal değil CHP'den 40'a yakın vekil kürsüyü işgal etmek üzere koştular ama biz bu işgale müsaade etmedik. Bir kısım CHP'li vekil yerinde oturup demokrasiye saygı duyarken neden Tanal ve yaklaşık 40 vekil kürsüyü işgal etmek için koşar? Bana anlatsınlar.

"MAHMUT TANAL ÇOK DENGESİZ ADAM"

Biz durup dururken CHP'li vekil dövmedik. Mahmut Tanal çok dengesiz adam. Zaman zaman polisleri kovalıyor. Ne yapacağı belli olmuyor. Hepsine gerekli cevabı verdik, evlerine gönderdik.