Gürlek ve Çiftçi için Meclis'te yemin töreni! CHP'li vekiller protesto etti ortalık karıştı

Bugün İçişleri ve Adalet Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Adalet Bakanı olan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı olan Mustafa Çiftçi yemin etmek için Meclis'e geldi. İki yeni bakan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen görevlerine başlayacak. Öte yandan CHP'li vekiller Meclis'te protesto gerçekleştirirken, ortalık karıştı. Meclis'te bazı vekiller yumruklu kavga etti.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim törenleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı olarak göreve başlayan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan görevi teslim aldı.

Öte yandan Yılmaz Tunç da Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teslim etti.

MECLİS'TE YEMİN TÖRENİ

Devir teslim törenlerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. İki yeni bakan TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecekler ve görevlerine resmen başlayacak.

MECLİS'TE GERGİN ANLAR! CHP KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ, ORTALIK KARIŞTI

Öte yandan CHP'li vekiller Meclis'te protesto gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma 10 dakika ara verirken, bazı vekiller yumruklu kavga etti.

