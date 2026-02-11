Gürlek ve Çiftçi için Meclis'te yemin töreni! CHP'li vekiller protesto etti ortalık karıştı

Bugün İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim törenleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı olarak göreve başlayan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan görevi teslim aldı.
Öte yandan Yılmaz Tunç da Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teslim etti.
Devir teslim törenlerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. İki yeni bakan TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecekler ve görevlerine resmen başlayacak.
Öte yandan CHP'li vekiller Meclis'te protesto gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma 10 dakika ara verirken, bazı vekiller yumruklu kavga etti.
