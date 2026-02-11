HABER

WhatsApp’a logo ve tema değiştirme özelliği geliyor: Ancak herkes kullanamayacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. WhatsApp'ın şimdi ise uygulama logosunu ve temasını değiştirmeyi sağlayan özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ancak en önemli kısım, bu özelliği herkesin kullanamayacak olmasının aktarılması. Peki neden? Detaylar haberimizde...

Enes Çırtlık

Her ne kadar mesajlaşma uygulaması olarak nitelendirilse de WhatsApp da tıpkı Instagram, Facebook veya X gibi sosyal medya platformu olarak sınıflandırılıyor. Meta çatısı altındaki platformun sunduğu özelliklerin bu sınıflandırmayı karşıladığını söylemek de mümkün, zira uygulama mesajlaşmanın yanıda bazı sosyal özellikler de sunuyor. Ancak görünüşe göre WhatsApp yeni özellikler üzerinde de çalışıyor ve bu özellikler kullanıcıların uygulama deneyiminde değişiklik yaşatacak gibi görünüyor.

WHATSAPP LOGOSU VE TEMASI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Webtekno'da yer alan habere göre, WABetaInfo’nun WhatsApp’ın Android sürümünün son betasında fark ettiği bu yenilik, kullanıcıların yakında uygulamanın renklerini, temasını ve logosunu değiştirebileceğini gözler önüne seriyor.

HERKES KULLANAMAYACAK, ÜCRETLİ OLACAK

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebildiğiniz üzere yakında Android kullanıcıları, WhatsApp uygulamasının logosunu şirket tarafından sunulanlar arasından seçerek değiştirebilecek. Listede toplamda 14 farklı WhatsApp logosu yer alıyor. Bunlar arasından seçip istediğinizi kullanabileceksiniz. Her logonun kendine has havası var.

İkinci özellik ise uygulama temasının rengini seçme. Bu, genel olarak uygulamada kullanılan rengi seçmenize olanak tanıyor. Toplamda 19 renk seçeneği kullanıcıya sunulacak. Bunlar arasından istediğinizi seçebileceksiniz ve o renk uygulama genelinde karşınıza çıkacak. Örneğini ekran görüntüsünden görebilirsiniz.

Habere göre, bu özellikler şimdilik test aşamasında. WABetaInfo’nun söylediğine göre her iki özellik de yakında gelmesi beklenen premium paketle sunulacak. Yani ücretsiz olmayacaklar.

