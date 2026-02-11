HABER

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Gürlek, yemin töreni sonrası yaptığı paylaşımda "Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Metin Yamaner

Adalet Bakanı Gürlek, TBMM'deki yemin töreninin ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KARARLILIKLA VE AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek paylaşımında "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Akın Gürlek
