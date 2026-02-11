Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Gürlek, TBMM'deki yemin töreninin ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KARARLILIKLA VE AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek paylaşımında "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.