HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da yağış uyarısının ardından okullara 1 gün ara verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle yarın eğitim- öğretime 1 günlük ara verildi.

Bodrum’da yağış uyarısının ardından okullara 1 gün ara verildi

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bir gün tatil olduğu duyuruldu.

Bodrum’da yağış uyarısının ardından okullara 1 gün ara verildi 1

BODRUM'DA OKULLARA 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu kapsamda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12.02.2026 Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiElektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
TBMM'deki kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklamaTBMM'deki kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bodrum sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.