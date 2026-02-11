Cumurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gidip tokalaştı! Görüntüler gündem oldu: "Ruşen'i gördün mü ne yaptı?"

AK Parti’nin TBMM’de düzenlenen Grup Toplantısı’nda kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Toplantı öncesinde salonda hareketlilik yaşanırken, gazeteci Ruşen Çakır’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu bölüme yönelmesi dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN YANINA GİDİP TOKALAŞTI

Çakır, yerinde oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına kadar giderek tokalaştı ve kısa bir süre sohbet etti.

Görüntüler hem toplantıyı takip eden basın mensuplarının kameralarına hem de salondaki diğer katılımcıların kameralarına yansıdı.

"RUŞEN'İ GÖRDÜN MÜ NAPTI?"

O anlar kayıttayken, kameraya yansıyan "Ruşen'i gördün mü ne yaptı? Ben bu insanları anlamıyorum" yorumu dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.