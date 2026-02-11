HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar gidip tokalaştı! Görüntüler gündem oldu: "Ruşen'i gördün mü ne yaptı?"

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

AK Parti Grup Toplantısı'nda kaydedilen görüntü sosyal medya da gündem oldu. Meclis'teki Grup Toplantısı'na katılan gazeteci Ruşen Çakır, yerinde oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına kadar giderek tokalaştı. O anlar anbean kameralara yansırken, "Ruşen'i gördün mü ne yaptı? Ben bu insanları anlamıyorum" yorumu dikkat çekti.

AK Parti’nin TBMM’de düzenlenen Grup Toplantısı’nda kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Toplantı öncesinde salonda hareketlilik yaşanırken, gazeteci Ruşen Çakır’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu bölüme yönelmesi dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN YANINA GİDİP TOKALAŞTI

Çakır, yerinde oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına kadar giderek tokalaştı ve kısa bir süre sohbet etti.

Görüntüler hem toplantıyı takip eden basın mensuplarının kameralarına hem de salondaki diğer katılımcıların kameralarına yansıdı.

Cumurbaşkanı Erdoğan ın yanına kadar gidip tokalaştı! Görüntüler gündem oldu: "Ruşen i gördün mü ne yaptı?" 1

"RUŞEN'İ GÖRDÜN MÜ NAPTI?"

O anlar kayıttayken, kameraya yansıyan "Ruşen'i gördün mü ne yaptı? Ben bu insanları anlamıyorum" yorumu dikkat çekti.

Cumurbaşkanı Erdoğan ın yanına kadar gidip tokalaştı! Görüntüler gündem oldu: "Ruşen i gördün mü ne yaptı?" 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'e davet etmişti! Hatıra fotoğrafı çektirdilerMeclis'e davet etmişti! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Meteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısıMeteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ruşen Çakır Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.