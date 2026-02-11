Meclis'teki yumruklu kavgada CHP'li Tanal'ın burnu kanadı! İlk müdahale revirde yapıldı

Bugün Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeminlerini etmek için TBMM Genel Kurulu'na geldi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

İki bakan yemin edeceği sırada CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek istedi. Bu girişimin ardından AK Partili vekiller de protestoya karşılık verdi.

TANAL'IN BURNU KANADI

İki parti üyeleri arasındaki gerilim kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında yumruklu kavga yaşanırken, bu kavgaya diğer vekiller de dahil oldu.

TANAL'A İLK MÜDAHALE MECLİS REVİRİNDE YAPILDI

Yaşanan yumruklu kavganın ardından Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü. Tanal'a ilk müdahale ise TBMM revirinde yapıldı.

"ENSEM ÇOK AĞRIYOR, DÜŞÜRDÜLER BENİ"

Tanal buradaki yaptığı kısa konuşmada doktora ensesinin ağrıdığını belirterek, "Orada düşürdüler çünkü beni" dedi.