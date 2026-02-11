HABER

Bodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde alkollü sürücünün karıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden otomobil iddiaya göre tali yoldan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar, yol kenarındaki bahçe duvarına doğru savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araç sürücüsünün 0.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Kullandığı aracın cinsine göre alkol oranı yasal sınırın üzerinde çıktığı için sürücünün ehliyetine el konuldu. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konuldu 1

Bodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konuldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

