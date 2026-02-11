Elon Musk neden Ay'da fabrika kurmak istiyor? Görünüşe göre haklı bir sebebi var!

Elon Musk, Mars ve uzay planlarıyla uzun yıllardır gündemde olan bir isim. X isimli sosyal medya platformunun da sahibi olan ABD'li milyarder, son olarak rotayı Mars'tan Ay'a çevirmişti. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, tam olarak uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in odağının değiştiğini duyurup Mars görevini erteleyerek Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir inşa etmeye" odaklanacağını açıklamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa Musk'ın planları bununla da sınırlı olmayabilir!

ELON MUSK AY'DA FABRİKA KURMAK İSTİYOR! İŞTE NEDENİ...

Gizmochina'da The New York Times'a dayandırdığı haberine göre Elon Musk, yapay zeka destekli uydular üretmek için Ay'da bir fabrika kurulmasını önerdi. Musk bu fikri xAI'ın bir şirket içi toplantısında paylaşarak, ay altyapısının günümüz sınırlarının çok ötesinde bir bilgi işlem gücünün önünü açabileceğini öne sürdü.

MANCINIK İLE YOLLAYACAK

Konsepte göre, genellikle "kütle sürücüsü" olarak adlandırılan dev bir elektromanyetik mancınık uyduları Ay'ın düşük yer çekimli ortamından uzaya fırlatacak. Bildirilene göre Musk, gelecekteki yapay zeka sistemlerinin benzeri görülmemiş bir bilgi işlem kapasitesine ihtiyaç duyacağını ve tek başına Dünya'nın yeterli olmayabileceğini savunuyor.

MUSK'IN UZAY VE YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Bu öneri, xAI ve SpaceX'in birleşmesinin ardından Musk'ın geniş kapsamlı "Uzay-Yapay Zeka" stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Uzun vadeli vizyon; kendi kendine yeten bir Ay şehri kurmayı, ardından Mars kolonizasyonuna ve nihayetinde yıldızlararası keşiflere yönelmeyi içeriyor. Ancak henüz bir zaman çizelgesi veya yol haritası paylaşılmış değil.

Zamanlama ise oldukça dikkat çekici. 2023'te kurulan ve X platformuna entegre Grok sohbet robotuyla tanınan xAI'ın içeride yönetim değişimleri yaşadığı bildiriliyor. Yatırımcıların ise yakın vadeli büyümeye ve 18-24 ay içinde gerçekleşebilecek potansiyel bir halka arz sürecine odaklandığı söyleniyor. Bu sırada SpaceX de olası bir halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor.

AY'A FABRİKA KURMANIN AVANTAJLARI NELER?