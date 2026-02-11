Taze, filtrelenmiş ve güvenli: Haustier akıllı su sebili şimdi indirimde

Evcil hayvanlarımızın sağlığı yeterli su tüketimine bağlı olsa da kaba konan su tazeliğini hızla kaybeder, bu da kedilerin su içme isteğinin azalmasına yol açabilir. 3,5 litrelik geniş haznesi ve ultra sessiz pompasıyla Haustier su sebiliyse siz evde yokken bile dostunuza organik pamuk filtrelerden geçmiş tertemiz bir su sağlar. Sizin de endişelerinizi yatıştıracak akıllı su sebilinin indirimi hala devam ediyorken bu konforu kedinize hediye etmenin tam zamanı!

Patili dostunuz buna bayılacak: Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili (3,5 l) [Enerji Sınıfı A+]

Kedinizin su ihtiyacını en sağlıklı hale getiren Haustier otomatik su sebili, 3,5 litrelik geniş su haznesi sayesinde sürekli su tazeleme zahmetini ortadan kaldırırken organik elyaf pamuktan üretilen 3 kademeli filtreleme sistemi ile suyun her zaman taze, temiz ve kokusuz kalmasını sağlar. Paslanmaz çelik kasesinin yanında gıdayla temasa uygun, güvenilir plastik gövdesi sayesinde dostunuzun sağlığını korur ve kolayca yıkanabilir. Ayrıca, değiştirilebilir ultra sessiz pompası hem evinizdeki huzuru bozmaz hem de kolayca yenilenerek uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sessiz çalışıyor, suyu sürekli taze tutuyor ve kedimin ilgisini çekmeyi başardı. Tasarımı şık, temizlemesi kolay ve su kapasitesi günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli. Otomatik sistem sayesinde su hep hareketli kalıyor, bu da kedimin daha fazla su içmesini sağladı. Evcil dostlar için kesinlikle tavsiye ederim!"

"Ürün son derece stabil çalışıyor. İki gün oldu. Kedimiz hemen alıştı. Çok şık duruyor. Filtreler küçük ama iş görüyor. İçinden iki adet filtre ve temizleme fırçası çıkıyor. İçme suyu kullanın hem kedinizin sağlığı hem makinenin uzun ömürlü olması için."

Bu içerik 11 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

