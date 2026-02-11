HABER

Ataşehir’de işyeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de bir işyerini kurşunlayan E.Ç. (16), H.S. (17) ve M.M.B.A. (20) isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ikamet adresi, E.Ç. (16), H.S. (17) ve M.M.B.A. (20) isimli 3 şüpheli tarafından kurşunlanırken, evde 1 isabet olduğu belirlendi. Ardından 21 Ocak günü saat 03.55 sıralarında Ataşehir Meriç Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin ise olay yerine motosikletle gelen bir şahıs tarafından kurşunlandığı ve işyerinde 8 adet isabet olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ile alakalı olarak çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından; SSÇ E.Ç. (16), H.S. (17) ve M.M.B.A. (20) isimli şahıslar 4 Şubat’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, tamamlanan tahkikatları akabinde 6 Şubat’ta sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ataşehir
