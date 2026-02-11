Ataşehir’de işyeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Olay saat 23.30 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ikamet adresi, E.Ç. (16), H.S. (17) ve M.M.B.A. (20) isimli 3 şüpheli tarafından kurşunlanırken, evde 1 isabet olduğu belirlendi. Ardından 21 Ocak günü saat 03.55 sıralarında Ataşehir Meriç Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin ise olay yerine motosikletle gelen bir şahıs tarafından kurşunlandığı ve işyerinde 8 adet isabet olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ile alakalı olarak çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından; SSÇ E.Ç. (16), H.S. (17) ve M.M.B.A. (20) isimli şahıslar 4 Şubat’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, tamamlanan tahkikatları akabinde 6 Şubat’ta sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



