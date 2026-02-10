Kore cilt bakımına hayran olan sevgiliniz için 10 nokta atışı hediye önerisi!

Kore cilt bakımına hayran olan sevgiliniz için en iyi hediye seçeneklerini bir araya getirdik. Tabii bu özel günü bahane edip kendi cilt bakım rutinini zenginleştirmek ve kendini şımartmak isteyenleri de unutmadık. Limonian’da Sevgililer Günü’ne özel seçili Kore kozmetik ürünlerinde %55’e varan büyük indirimler devam ediyorken 14 Şubat'ı unutulmaz kılmayı sağlayacak hem popüler hem de etkili ürünlerden oluşan bu listeye hadi, birlikte göz atalım!

1. ma:nyo Pure Cleansing Oil 200ml - Temizleme Yağı

Kore’de 10 milyondan fazla satarak rekor kıran bu temizleme yağı, siyah nokta ve gözenek sorunu yaşayanlar için harika bir hediye seçeneği. İçeriğindeki 14 farklı bitkisel yağ sayesinde makyajı ve kiri anında çözerken suyla temas ettiğinde süte dönüşerek cildin nem dengesini koruyor. Gözenekleri tıkamadan nazikçe temizleyen bu ikonik ürün, her cilt tipine uygun olduğu için hediye seçerken risk almanızı da önler.

Ma:nyo Bright Touch Set ürününü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2. Ilso Yüz Temizleme Köpüğü + 2 Aşamalı Burun Bandı Seti

Hassas bir cilde sahip olan sevgiliniz ya da kendiniz için daha nazik bir temizlik seti düşünülemezdi. Setin içindeki yüz temizleyici, cildi kurutmadan ferahlatırken 2 aşamalı burun maskesi siyah noktaları zorlamadan yüzeye çıkarıp temizliyor. Tahriş etmeden derinlemesine temizlik sağlayan bu ikili, özellikle burun bölgesindeki gözenek görünümünden şikayetçi olanlar için eksiksiz bir bakım sunuyor.

3. Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100gr - Salyangoz Özlü Nemlendirici ve Besleyici Krem

İçeriğindeki %92 oranındaki salyangoz müsini ile bu krem, nemi cilde hapsetmek ve elastikiyeti korumak için tam bir kurtarıcı. Salyangozlara hiçbir zarar verilmeden üretilen bu besleyici formül, hem cildi yatıştırıyor hem de o meşhur cam cilt görünümü için gereken yoğun nemi sağlıyor. Hipoalerjenik yapısıyla sevgilinizin rutinindeki en favori nemlendirici olmaya aday bir bakım ürünü!

4. VT Cosmetics REEDLE SHOT 50 50 ml - Başlangıç 1 Seviye Centella Spikul Serum

Cilt bakımında yenilikleri sevenler için Reedle Shot 50 çok heyecan verici bir başlangıç seviyesi serumu. Mikro boyuttaki CICA Reedle teknolojisi sayesinde cildi nazikçe uyararak diğer bakım ürünlerinin emilimini artıran ve cilt tonunu eşitleyen serum, "Mild" yani hafif formülü sayesinde spikül kullanımına yeni başlayanlar için oldukça güvenli ve etkili bir parlaklık desteği sağlıyor.

5. Mjcare El&Ayak Bakım Seti

Kış aylarında kuruyan ve sertleşen el ve ayakları yumuşacık yapmak için Mjcare'in bu 3’lü seti çok pratik bir hediye. İçerisinde ayaklardaki ölü deriyi temizleyen soyulan peeling maskesinin yanı sıra yoğun nem veren çorap ve eldiven tipi maskeler bulunuyor. Sevgililer Günü’nde evde konforlu bir spa deneyimi yaşamak ve el-ayak bakımını zahmetsizce tamamlamak isteyenler için ideal bir paket.

6. d’Alba UV Essence Waterfull Tone Up Sun Cream Pink 50ml - Aydınlatıcı & Ton Eşitleyici Pembe Güneş Koruyucu

Solgun ve mat görünümü anında canlandırırken, cilde sağlıklı bir parlaklık kazandıran d’Alba güneş kremi, hafif esans dokusu sayesinde saniyeler içinde emiliyor, beyazlık bırakmıyor ve makyajın altına pürüzsüz bir zemin hazırlıyor. Hem yüksek koruma sağlayan hem de cildi besleyen bu vegan ürünle, tek adımda herkesin istediği o cam cilt görünümüne ulaşmak mümkün.

7. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream - Aha-Bha-Pha Asitlerini İçeren Hassas Ciltlere Özel Krem

Özellikle hassas ve problem yaşamaya meyilli bir cildi olan sevgiliniz için bu krem tam bir kurtarıcı. İçeriğindeki üç farklı asit (AHA, BHA, PHA) ile ölü derileri ve siyah noktaları nazikçe temizlerken yoğun Centella asiatica özüyle cildi sakinleştirip onarıyor. Cilt bariyerini güçlendirerek doğal dengesini geri kazandıran formülüyle sadece 30 günde daha sağlıklı bir cilt görünümü vadeden etkili bir hediye!

8. Make P:rem Safe Me Relief Moisture Cleansing Foam 150ml

Cildi yormadan ve pH dengesini bozmadan derinlemesine temizlemek isteyenlerin favorisi olacak Make P:rem köpük temizleyici, nane, baobab ve biberiye özleriyle cildi kirden arındırırken nem seviyesini de koruyor. Hipoalerjenik yapısı sayesinde temizlik sonrasında gerginlik hissi yaratmayan, cildi ferah ve yumuşacık bırakan bu ödüllü ürün, günlük rutinde güvenle kullanılabilecek, risksiz ve kaliteli bir hediye seçeneği.

9. Bibimcos Bakuchiol - Retinal Night Cream 30gr - Bakuchiol - Retinol Gece Kremi

Geceleri uyurken cildini yenilemek ve yaşlanma belirtilerine karşı önlem almak isteyenler için uygun olan bu gece kremi, retinal ve bitkisel retinol olan Bakuchiol’ü bir arada sunarak ince çizgilerle savaşıyor ve cilt dokusunu iyileştiriyor. Hızlı emilen konforlu yapısıyla hem yüze hem de boyun bölgesine uygulanabilen krem, sevgilinize veya kendinize verebileceğiniz en etkili yaşlanma karşıtı bakım ürünlerinden biri.

10. Lagom Cellup Gel To Water Cleanser 170ml - Derinlemesine Temizleyici Jel

Jel formunda başlayıp su gibi hafifleyen eşsiz dokusuyla temizlik rutinini keyfe dönüştüren Lagom, cildin doğal bariyerini korurken makyajı ve kiri nazikçe arındırıyor, yıkama sonrasında asla kuruluk hissi bırakmıyor. Sabun içermeyen doğal bitki yağlarıyla zenginleştirilmiş yapısıyla sabahları cildi tazelemek veya akşam nazik bir temizlik yapmak için mükemmel olan bu cleanser, her cilt tipine uyum sağladığı için de güvenle tercih edilebilir.

Bu içerik 10 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.