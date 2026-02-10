HABER

47 yıllık tutku servete dönüştü

Samsun’da çocuk yaşlarda başladığı antika merakını 47 yıldır sürdüren Cemil Benice, sayısını kendisinin bile bilmediği milyonlarca parçadan oluşan koleksiyonuyla adeta geçmişe açılan bir zaman tüneli kurdu.

Samsun’da çocuk yaşlarda başladığı antika merakını 47 yıldır sürdüren Cemil Benice, sayısını kendisinin bile bilmediği milyonlarca parçadan oluşan koleksiyonuyla adeta geçmişe açılan bir zaman tüneli kurdu.

Antika eşyalarla dolan dükkânında yürümekte bile zorlanan Benice, Türkiye’nin dört bir yanından gelen meraklıların ilgi odağı haline geldi.

Samsun’un Asarcık ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Cemil Benice, 13 yaşında başladığı antika tutkusunu yıllar içerisinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü.

Yarım asra yaklaşan süreçte Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan çok sayıda antika eşyayı toplayan Benice, ürünlerini üç ayrı depoda muhafaza ediyor.

Ana dükkân olarak kullandığı yaklaşık 130 metrekarelik iş yerinin tamamen antika eşyalarla dolduğunu belirten Benice, ürün yoğunluğu nedeniyle dükkânın içinde adım atmanın dahi zorlaştığını söyledi.

İrili ufaklı milyonları bulan antika ürünlerin sayısını kendisinin de tam olarak bilmediğini ifade eden Benice, zaman zaman müşterilerin sorduğu ürünlerin elinde olmasına rağmen yerini bulmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

"13 YAŞINDA BU SEVDAYA BAŞLADIM"

Antika merakının çocukluk yıllarından bu yana hayatının bir parçası olduğunu anlatan Cemil Benice, "13 yaşında bu sevdaya başladım. 47 yıldır durmadan ürün topluyorum. Bazen müşterinin aradığı ürün bende oluyor ama yoğunluktan dolayı hemen bulamıyorum. Ana dükkânım 130 metrekare ama ürünlerden dolayı içerisinde rahatça yürüyemiyorum" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından antika meraklılarının Asarcık’a gelerek koleksiyonunu görmek istediğini belirten Benice, bu ilgiden büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "İnsanların geçmişe ait bu eşyalara ilgi göstermesi beni motive ediyor. Her ürünün ayrı bir hikâyesi var. Bu ilgiyi görmek, yıllardır verdiğim emeğin karşılığı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

