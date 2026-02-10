Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Taşiyev ve 3 yardımcısı görevden alındı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalara göre Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve UKMK Başkanı Taşiyev’in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Taşiyev’in ardından UKMK başkanlığına Cumgalbek Şabdanbekov vekaleten atandı. Şabdanbekov’un söz konusu göreve kalıcı olarak atanması için adaylığının parlamentonun onayına sunulacağı belirtildi. Caparov ayrıca UKMK Başkan Yardımcıları Kurbanbek Avazov, Elizar Smanov ve Daniyel Rısaliyev’i de görevden aldı. Rustam Mamasadıkov Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alınarak UKMK Başkan yardımcılığına getirildi.

"Bu kararı, toplumda bölünmeye izin vermemek amacıyla aldım"

Cumhurbaşkanı Caparov söz konusu değişikliklere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Her şeyden önce bu kararı devletimizin çıkarları doğrultusunda, devlet kurumları dahil toplumda bir bölünmeye izin vermemek, tam tersine birliği güçlendirmek amacıyla aldım" ifadelerini kullandı.

Caparov’a yakınlığı ile biliniyordu

58 yaşındaki Taşiyev, 2000’li yılların başlarında siyasete atılmış, Kırgızistan parlamentosuna seçilmiş ve daha sonra ülkenin önde gelen bir siyasi figürü haline gelmişti. 16 Ekim 2020’de Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkanlığına atanan Taşiyev, ulusal güvenlik ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarını yürüttü. Bazı siyasi analistler, Taşiyev’in gelecek dönemde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini öne sürmüştü. Ancak Taşiyev, cumhurbaşkanlığına aday olma niyetinde olmadığını defalarca belirtmiş, Caparov’a olan desteğini kamuoyu önünde yinelemişti. Taşiyev ile Cumhurbaşkanı Caparov "ülkedeki en güçlü siyasi ikili" olarak gösteriliyordu.



