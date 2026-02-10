HABER

Küçükçekmece'de polis memuru ve eşi sokak ortasında darbedildi! O anlar kamerada

Küçükçekmece'de polis memuru T.Y. ile eşi E.Y.'ye sokakta yürüdükleri sırada bir araç çarptı. Polis memuru yaşanan olaya tepki gösterirken, otomobil içinde bulunan şahıslarla tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, polis memuru ve eşi kalabalık bir grup tarafından darbedildi. O anlar kameralara yansırken olayla ilgili olarak 13 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. İşte detaylar...

Olay, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istirahatli polis memuru T.Y., ile eşi E.Y., ile birlikte yürüdüğü esnada otomobil eşi E.Y.’e çarptı.

Küçükçekmece de polis memuru ve eşi sokak ortasında darbedildi! O anlar kamerada 1

KALABALIK GRUP POLİS MEMURU VE EŞİNİ DARBEDİP KAÇTI

Bunun üzerine polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma başladı. Taraflar arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan kişiler iddiaya göre arkadaşlarını da olay yerine çağırdı. Bir süre sonra kalabalıklaşan grup polis memuru T.Y. ile eşi E.Y.,’yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Küçükçekmece de polis memuru ve eşi sokak ortasında darbedildi! O anlar kamerada 2

DARBEDİLİP, GASP EDİLDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarının ardından T.Y., ile eşi E.Y.’nin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis memuru T.Y., emniyetteki ilk ifadesinde şahısların kendisini ve eşini darbettiklerini ve daha sonra eşinin cep telefonunu gasp ettiklerini söylediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Sokak üzerinde yaşanan olayda polis memuru ve eşinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalık grubun polis memurunu darbettiği ve eşine tokat attığı görülüyor.

Olay sonrası çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şahıslardan 3’ü gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

